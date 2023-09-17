Осло, 17 сентября, 2023, 03:38 — ИА Регнум. Страны НАТО при необходимости и в случае потенциальной атаки планируют в первый месяц вывести на поле боя 300 тыс. бойцов в высокой степени готовности. Об этом заявил глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр в ходе ежегодной конференции начальников генштабов стран НАТО в Осло.

(сс) U.S. Army photo by Sgt. David Turner) НАТО

Адмирал подчеркнул, что в части коллективной обороны не будет времени подготовиться к атаке.

«Поэтому мы говорим о 300 тысячах военных в высокой степени готовности в первый месяц», — сказал Бауэр, имея ввиду дальнейшее усиление у границ с Россией и планы на случай «военного противостояния с РФ».

По словам адмирала, общая численность военных во всех странах НАТО составляет 3,5 млн человек. Озвучивая цифры, Роб Бауэр акцентировал, что НАТО не намерена идти на Россию и не представляет для неё угрозу.

Как сообщало ИА Регнум, НАТО проведёт в 2024 году крупнейшие после холодной войны учения. Роб Бауэр сказал, что альянс «ожидает новая эра коллективной обороны». В учениях в Германии, Польше и странах Прибалтики примут участие более 40 тыс. человек.

По официальному сценарию, НАТО будет отрабатывать «отражение российского вторжения» в одно из государств — членов альянса. При планировании операций будут учитываться реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев ведения боевых действий.