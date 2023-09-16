Варшава, 17 сентября, 2023, 02:45 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны Польши 17 сентября запланировало у российской границы учения «Осенний огонь», в которых будут использовать закупленную у США и Южной Кореи военную технику. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Отмечается, что на военные манёвры приглашают всех желающих. Учения пройдут на полигоне в Центре обучения пехотных войск в городе Бемово-Писке в 80 км от границы с Калининградской областью.

Зрителям обещают показ работы новейшего вооружения во время боя.

В ходе учений задействуют 70 единиц техники: танки, самолёты, РСЗО и другую артиллерию.

«На полигон выйдут американские танки Abrams и новые корейские K2, системы HIMARS и HIBNERYT, противоракетный комплекс POPRAD, САУ KRAB, K9, бронетранспортеры ROSOMAK и BORSUK, специальные роботы LRR i Talon, беспилотники FlyEye», — перечислили организаторы.

Почти тысяча солдат будет атаковать и обороняться в соответствии со сценарием учений.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Польши совершает масштабные закупки вооружения, что свидетельствует о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины. Своё мнение озвучил обозреватель польского издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.

Эксперт пояснил, что власти не скрывают «смелых планов и закупок большого количества наступательных вооружений».

Правительство Польши намерено закупить тысячи единиц военной техники для противостояния «российской угрозе». Речь идёт в том числе о 700 тяжёлых боевых машинах пехоты.

Всего Польша намерена закупить у Сеула тысячу танков К2 Black Panther, более 600 самоходных артиллерийских установок К9 Thunder и три эскадрильи истребителей FA-50.

Вся современная военная техника закупается Польшей в кредит.

В 2022 году Варшава заявила о заключении с Сеулом договора о закупках 48 самолетов, 1000 танков, 672 САУ и 288 реактивных систем залпового огня.