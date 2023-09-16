Москва, 17 сентября, 2023, 02:31 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы ночью 17 сентября авиарейсы либо отменяли, либо задерживали.

Sergei Tchernyakov Самолеты авиакомпании «Аэрофлот». Международный аэропорт Шереметьево

По данным «Яндекс. Расписание» на 02:12, во Внуково отменили шесть рейсов, в Домодедово — три.

Из Шереметьево задержали вылеты десяти самолётов. Во Внуково перенесли время убытия 11 авиарейсов, в Домодедово — восьми.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 сентября беспилотник ВСУ пытался атаковать Москву. Дрон был сбит силами противовоздушной обороны над Истринским районом.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 17 сентября была пресечена попытка ВСУ совершить теракт в Крыму. Уничтожена два украинских дрона.