Симферополь, 17 сентября, 2023, 02:16 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 17 сентября была пресечена попытка ВСУ совершить теракт в Крыму.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«Два украинских БПЛА самолётного типа около 01:15 мск ликвидированы силами ПВО у западного побережья Крыма», — заявили в военном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в результате обстрела ВСУ Шебекино осколочные ранения получил мужчина, повреждены складские помещения одного из промышленных предприятий. Об этом поздним вечером 16 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В ночь на 17 сентября беспилотник пытался атаковать Москву. Дрон был сбит силами противоздушной обороны. Атака была отражена в городском округе Истра. Разрушений и пострадавших, по предварительной информации, нет.