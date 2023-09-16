Вашингтон, 17 сентября, 2023, 01:10 — ИА Регнум. В случае крупномасштабной войны боеприпасы у США закончатся через несколько недель, а вооружения хватит менее чем на семь дней. Об этом написала обозреватель журнала Atlantic Кори Шейк.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Она подчеркнула, что поставки оружия Украине в данном случае не играют роли, поскольку они незначительны. Шейк заверила, что у США в запасах нет достаточного количества боеприпасов для ответа в случае масштабного военного конфликта.

Обозреватель считает, что не помогут Штатам и союзники, так их запасы вооружения также истощены.

«Еще до того, как британская армия начала отправлять оружие на Украину, ее запасы были настолько скудны, что в случае крупной войны у нее закончились бы боеприпасы за неделю», — написала Шейк.

В оборонном бюджете США 109 млрд долларов заложены на расходы не связанные с обороной. Власти делают так, потому что это единственный финансовый законопроект, который гарантировано принимается. При этом обозреватель Кори Шейк подчеркнула, что чиновники любят заявлять об увеличении расходов бюджета на оборону США, но по факту, констатировала она, оружия и боеприпасов для защиты страны нет.

Как сообщало ИА Регнум, портал Axios со ссылкой на источник написал, что Соединённые Штаты не объявят о начале поставок ракет дальнего радиуса ATACMS Украине во время визита главаря киевского режима Владимира Зеленского на Генассамблею ООН.

Переговоры о поставке ракет дальнего действия ATACMS Киеву продолжаются, Украина получит от Вашингтона этот тип вооружений, заявил представитель украинского МИД Олег Николенко.

В Вашингтоне допускают, что из-за неудач ВСУ на Украину могут быть введены войска НАТО, заявил 16 сентября экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн.