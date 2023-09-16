Киев, 17 сентября, 2023, 00:53 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 17 сентября взрывы произошли в Харькове. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Украинское издание «Общественное» также сообщило о серии взрывов в Харькове и области.

Подробности и точные места «прилётов» не сообщаются. Нет официальных данных о пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, в Харькове 16 сентября ракетный удар был нанесён по бронетанковому заводу и сортировочному железнодорожному узлу. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В результате обстрела ВСУ Шебекино осколочные ранения получил мужчина, повреждены складские помещения одного из промышленных предприятий.