Киев, 17 сентября, 2023, 00:12 — ИА Регнум. Штат военных СМИ на Украине будет сокращён в силу дефицита людей на фронте. Об этом заявила замминистра обороны страны Анна Маляр.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На данный момент речь идёт об онлайн-медиа. В частности, рассмотрят кандидатуры 144 человек.

«Это преимущественно люди с высокими воинскими званиями в период дефицита людей на фронте», — цитирует Маляр украинское издание «Детектор медиа».

Замминистра обороны аргументировала, что ранее в YouTube было одно телевидение, которое создавало контент для пяти, теперь же оно будет работать лишь на себя. Маляр подчеркнула, что в определённые зоны могут попасть журналисты только с допуском государственной тайны.

Как сообщало ИА Регнум, Киев отправляет на штурм Опытного и Авдеевки в ДНР мобилизованных солдат, которым уже больше 50 лет. Об этом рассказал военнопленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Ольховик.

За год киевская армия потеряла до 90% личного состава, пополнившего войска осенью 2022 года. Такие цифры озвучил и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной.

В западных СМИ перестала появляться информация о ситуации на Украине. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что это связано с победами России на поле боя.