Киев, 16 сентября, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Киевские власти не ожидали такого жесткого решения со стороны соседней Польши по вопросу экспорта зерна. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Рада».

Чиновница признала, что для Украины запрет поставок зерна в Польшу был неожиданным.

«Конечно, это для нас очень неожиданно. Такая жёсткая риторика польской стороны», — прокомментировал Стефанишина.

Украинский вице-премьер считает, что «манипуляции и шантаж», связанные с экспортом украинского зерна, очень чувствительны — у Киева нет других способов вывозить продукцию, кроме как через государства Евросоюза.

При этом, Ольга Стефанишина признала, что две страны всегда были конкурентами на зерновом рынке.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский высказался по поводу стран, которые ввели запрет на ввоз на свою территорию украинского зерна.

Имея ввиду соседние страны, Зеленский сказал, что, если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать. Конкретных действий он не озвучил.

Европейская комиссия не стала продлевать действие эмбарго на поставки четырех наименований сельхозпродукции Украины.

ЕК будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают.