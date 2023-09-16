Вашингтон, 16 сентября, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Бывшего мужа певицы и композитора 38-летней Кэти Перри британского актёра, стендап-комика, публициста, теле — и радиоведущего Рассела Брэнда, обвиняют в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, которые он совершил в течении семилетнего периода на пике своей славы с 2006 по 2013 годы. Об этом сообщает газета Times.

(сс) Eva Rinaldi Рассел Брэнд

Как минимум четыре женщины заявили об изнасилованиях, ещё несколько выдвинули ряд обвинений в том, что Брэнд вёл себя как «жестокий человек».

Одна из женщин утверждает, что популярный комик изнасиловал её в своём доме в Лос-Анджелесе. Вторая заявила, что Брэнд напал на неё, когда ему был 31 год, а ей 16 лет. Ещё одна призналась, что подверглась харассменту в Лос-Анджелесе. Четвертая женщина также сказала, что испытывала сексуальное насилию со стороны актёра.

Большинство женщин, которые не знают друг друга, предпочли остаться анонимными.

«На протяжении всей его карьеры в материалах Брэнда признавалась его сексуальная зависимость, и он часто публично шутил о своём хищническом поведении и сексуальной жизни», — пишет издание.

48-летний Брэнд в соцсетях отверг все обвинения и сказал, что его отношения всегда были по обоюдному согласию.

Адвокаты приступили к защите.

Помолвка Перри с Брендом была в Индии в новогоднюю ночь. Поженились они также в Индии в октябре 2010 года. 30 декабря 2011 года супруг подал на развод, причина расставания — «непреодолимые разногласия». Он не стал претендовать на половину имущества своей бывшей жены.

Как сообщало ИА Регнум, фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн поблагодарил поклонников, которые дождались окончания дела против него.

Линдеманн впервые высказался по поводу прекращенного расследования по обвинению в насилии над женщинами. В прокуратуре Берлина прекратили расследование в отношении фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Ранее в немецких СМИ стали появляться сообщения о том, что несколько женщин обратились в правоохранительные органы Германии с жалобами о случаях домогательств со стороны Тилля Линдеманна. Одно из них поступило от поклонницы группы.