Горловка, ДНР, 16 сентября, 2023, 23:11 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в больнице от ран скончалась женщина, которая пострадала при обстреле ВСУ Горловки в субботу, 16 сентября. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Он уточнил, что полученные при обстреле украинских боевиков ранения оказались не совместимы с жизнью. Женщина скончалась.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 16 сентября 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, погибли пять человек, несколько домов получили повреждения.

Удар по столице ДНР был нанесён утром 16 сентября. Использовались кассетные снаряды, удары наносились в течение получаса.

ВСУ вечером 16 сентября обстреляли деревню Успеновка в Курской области, попадания пришлись в пристройку жилого дома и детскую площадку.