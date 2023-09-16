Киев, 16 сентября, 2023, 22:53 — ИА Регнум. Вечером 16 сентября в трёх областях Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В 22:16 мск воздушную тревогу объявили в Полтавской области, чуть позже она уже звучала в Днепропетровской и Харьковской областях.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в очередной раз 14 сентября пытались атаковать Брянскую область беспилотником. Попытка была пресечена.

Средства ПВО уничтожили вражеский беспилотник.

ВСУ предприняли попытку атаковать Брянскую область беспилотниками вечером 13 сентября, около 22:00 мск. Над Унечским районом региона были сбиты два БПЛА.

По данным официального ресурса по оповещению населения Украины, воздушная тревога объявлялась ранее в трёх регионах, а также в двух подконтрольных Киеву районах.