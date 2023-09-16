Киев, 16 сентября, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Стремление главы киевского режима Владимира Зеленского продолжать боевые действия приведёт к уничтожению трёх поколений украинских мужчин, заявил 16 сентября бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Есть группа людей — это партия войны Зеленского и его окружение. Они выступают за то, чтобы вести войну до последнего украинского мужчины», — отметил он.

По его мнению, если брать те потери, которые понесены ВСУ за полтора года и экстраполировать их на следующие полтора года, то это означает, что мужчин уже не будет.

«Через два-три года украинский мужчина станет очень большой антикварной редкостью», — заметил Соскин.

Все военнообязанные страны, которые родились с 1980 до 2000 года, добавил он, будут убиты из-за продолжающихся боевых действий. При этом, как напомнил Соскин, никто не давал Зеленскому мандата на разжигание войны и убийство сограждан, его избрали для того, чтобы он установил мир в республике.

Как передавало ИА Регнум, военком Полтавской области Виталий Бережной заявил, что из каждых ста человек, мобилизованных в ряды вооружённых сил Украины осенью 2022 года, в составе ВСУ остались лишь 10–20, все остальные погибли, были ранены или выведены из строя.

Американский журналист Дэнни Хайфон поделился мнением, что западных союзников не заботят тяжелейшие потери Украины, поскольку они готовы пожертвовать всем населением Украины для достижения своих целей.

Ранее глава киевского режима в интервью CNN заявил, что «хеппи-энда» у контрнаступления не будет, потому что было убито и ранено значительное количество военнослужащих ВСУ.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года заявил, что в ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек. Киевские военачальники бросают в бой неподготовленных граждан, действуя так, словно «это не их люди», отметил президент.