Москва, 16 сентября, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Российским регионам поручено организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости ОРВИ, в том числе к масочному режиму в медучерждениях, сообщил журналистам 16 сентября помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

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Он отметил, что такое решение принял оперативный штаб Минздрава России во главе с министром Михаилом Мурашко. Регионам поручено сформировать необходимый запас медикаментов, выстроить маршрутизацию пациентов, проработать усиление участковой и инфекционной службы.

Кузнецов уточнил, что, исходя из эпидситуации в конкретных регионах, в случае роста заболеваемости регионы могут вводить масочный режим в лечебных учреждениях для медицинского персонала.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября в пресс-службе кабинета министров РФ сообщили, что на территории Дома правительства России из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно ввели масочный режим. Отмечается, что временные ограничения будут способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации.

Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора, масочный режим в России вводить не планируется, локальные ограничения могут временно вводиться в учреждениях из-за осеннего роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле пока не вводили масочный режим и ждут рекомендации врачей.