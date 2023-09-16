Симферополь, 16 сентября, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Ни киевским террористам, ни их западным покровителям не удастся запугать жителей Крыма или заставить республику изменить своё желание жить в составе России, заявил 16 сентября заместитель председателя комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Киев с одобрения Запада продолжает придерживаться занятого террористического курса. Но им не удастся запугать крымчан. Крымский народ никогда не свернёт со своего пути жить в составе России. А на заявления украинских террористов ответ прост: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», — сказал Шонус РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум ранее, ВСУ в ночь на 13 сентября выпустили по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе десять крылатых ракет. Средства ПВО уничтожили семь из них, остальные ракеты противника повредили два российских корабля, находившихся на ремонте. Оба корабля будут восстановлены и продолжат службу, заявили в Министерстве обороны.

Командующий украинскими ВВС Николай Олещук выступил с заявлением, из которого следует, что для удара по судоремонтному заводу в Севастополе применялись крылатые ракеты Storm Shadow западного производства. Другие киевские руководители анонсировали новые террористические удары по Крыму.

В ситуации, когда киевский режим использует поставленные Западом ракеты для ударов по Крыму, со стороны России необходим жесточайший ответ, отметил депутат Госдумы от республики Михаил Шеремет. Дипломатические и торговые отношения с теми странами, чьи ракеты ВСУ применяют для ударов по Крыму, должны быть разорваны, и эти государства следует признать сторонами военного конфликта, сказал Шеремет.

15 сентября власти США анонсировали предстоящую встречу президента страны Джозефа Байдена с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а также сообщили о новых поставках оружия в Киев. Вашингтон оставляет выбор целей применения присылаемого оружия за Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.