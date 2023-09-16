Банги, 16 сентября, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера отказался по просьбе французского коллеги Эммануэля Макрона вывести российских инструкторов из ЦАР, сообщила 16 сентября радиостанция RFI.

UNCTAD Фостен Арканж Туадера

Как говорится в публикации, Туадера во время встречи с Макроном объяснил, что он взаимодействует с российскими властями в рамках соглашения в сфере обороны и подготовки кадров между двумя странами и добавил, что остальное «не его (Макрона — Прим. ред.) дело».

Макрон расценил возможный вывод российских инструкторов из африканской республики как условие для ее сближения с Францией, уточняет RFI.

Как передавало ИА Регнум, в открытом письме президенту Эммануэлю Макрону за подписью 92 французских сенаторов говорится, что дипломатические и военные усилия Франции в Африке привели к росту антифранцузских настроений в регионе и повышению влияния России, Китая и США.

По мнению французских сенаторов, Африка перестала быть дружественным для Франции континентом. Кроме того, страны Африки стали чаще оспаривать роль и присутствие французского контингента.

28 июля на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин заявил, что уровень взаимодействия по всем наиболее чувствительным направлениям с ЦАР сохранится. Вместе с тем он добавил, что сделать можно ещё больше, у РФ и ЦАР есть для этого много возможностей.