Вашингтон, 16 сентября, 2023, 20:29 — ИА Регнум. В Вашингтон допускают, что из-за неудач ВСУ на Украину могут быть введены войска НАТО, заявил 16 сентября экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Michał Zieliński Солдаты НАТО

«Украина терпит серьёзное поражение. Вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести туда свои войска ещё до полного разгрома Киева», — сказал он, добавив, что в Вашингтоне рассматривают такой вариант событий.

Ещё один способ компенсировать провал ВСУ, по мнению эксперта, — передать им ракеты ATACMS, способные нанести удар на расстоянии 300 километров.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Запад спит и видит, чтобы направить на Украину свои регулярные воинские части. Он добавил, что в Польше у границ уже сформированы воинские части, которые готовы зайти на Украину. Лукашенко посоветовал западным странам посчитать, сколько наёмников они направили на Украину, а не упрекать Россию, что она якобы «кого-то пригласила» для участия в СВО.

В июле 2023 года посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что шаги властей Польши невозможно классифицировать иначе как подготовку к более масштабным агрессивным действиям. Владимир Путин именно на это обратил внимание, когда сказал, что Польша рассчитывает вмешаться в конфликт на Украине под натовским зонтиком, чтобы захватить Западную Украину, а возможно, и часть Белоруссии, отметил Грызлов.

21 июля на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ президент заявил, что попытки Запада вовлечь в конфликт на Украине больше стран являются опасной игрой. Польские лидеры рассчитывают сформировать под натовским зонтиком коалицию и вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем «оторвать себе кусок пожирнее», отметил глава государства.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе того же совещания заявил, что Польша рассматривает возможность установления контроля над Западной Украиной путём размещения там своих войск. Президент попросил его внимательно следить за этими планами и действиями Варшавы.