Осло, 16 сентября, 2023, 20:18 — ИА Регнум. НАТО проведёт в 2024 году крупнейшие после холодной войны учения, заявил 16 сентября глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на полях ежегодной конференции начальников генштабов стран НАТО в Осло, трансляцию которой вела пресс-служба НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«В 2024 году НАТО проведёт крупнейшие учения после холодной войны — Steadfast Defender («Стойкий защитник»), — сказал он.

По словам главы военного комитета, альянс «ожидает новая эра коллективной обороны». В учениях в Германии, Польше и странах Прибалтики, уточнил он, примут участие более 40 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, о планах НАТО провести крупномасштабные учения ранее сообщала газета Financial Times. К манёврам, которые получили название Steadfast Defender («Стойкий защитник»), планируется привлечь рекордное количество войск. Ожидается участие 41 тысячи военнослужащих, от 500 до 700 единиц авиации и более полусотни военных кораблей. В учениях примут участие контингенты из 32 государств, включая (впервые) Финляндию и Швецию, чья заявка на вступление в альянс пока не ратифицирована.

Военный эксперт, офицер танковых войск в запасе Александр Михайловский в комментарии ИА Регнум ранее предположил, какую именно ситуацию попытаются смоделировать натовцы.

«На территорию Польши происходит условное «вторжение». Однако оно встречает серьёзное сопротивление. Системы HIMARS уничтожают тылы наступающего противника, а господство в воздухе захватывают истребители пятого поколения F-35, — полагает эксперт. — Следующая стадия учений — бронированный кулак из танков Abrams и K2 вторгается на территорию противника и довершает его «разгром», — рассказал эксперт.

По официальному сценарию, НАТО будет отрабатывать «отражение российского вторжения» в одно из государств-членов альянса. При планировании операций будут учитываться реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев ведения боевых действий.