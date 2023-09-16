Казань, 16 сентября, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Казанский «Ак Барс» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Ак Барс»

В середине второго периода хоккеисты «Торпедо» забросили две шайбы. Отличились нападающие Максим Летунов и Андрей Белевич.

После этого игроки «Ак Барса» смогли не только отыграться, но и выйти вперёд. Точными бросками отметились форварды Дмитрий Кателевский, Дмитрий Яшкин и Кирилл Семёнов.

«Торпедо» смогло отыграться в третьем периоде благодаря голу защитника Антона Силаева.

Победу казанской команде принесла шайба нападающего Станислава Галиева за семь минут до конца третьего периода.

Для «Торпедо» это поражение стало первым в сезоне 2023/24 КХЛ. На старте турнире команда одержала пять побед подряд.

На сегодняшний день в Восточной конференции «Ак Барс» занимает второе место, на счету команды 10 очков. «Торпедо» идёт на первом месте в Западной конференции с 10 очками.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября хабаровский «Амур» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1. Решающий бросок в серии буллитов исполнил нападающий «Амура» Евгений Грачёв.