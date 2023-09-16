Братислава, 16 сентября, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Власти Словакии ввели эмбарго на поставки зерна с Украины до конца 2023 года, заявил 16 сентября премьер-министр страны Людовит Одор, передаёт «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее в правительстве республики анонсировали введение такого запрета. Под него попали импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Как передавало ИА Регнум, ранее Европейская комиссия объявила, что не продлевает эмбарго на поставки украинского зерна в ЕС, которое действовало до 15 сентября. В комиссии отметили, что Украина обязалась принять меры для предотвращения скачков объёмов поставок зерна и представить план действий по контролю экспорта зерна в ЕС.

При этом власти ряда европейских стран — Польши, Венгрии, Словакии — заявили о намерении продлить запрет собственными решениями. Ранее в этих странах проходили протесты фермеров, которые отмечали, что якобы транзитные поставки с Украины в действительности оседают на территории ЕС, что приводит к значительному снижению цен и убыткам для местных производителей.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в частности, заявил, что Варшава будет слушать не Брюссель, а собственных сограждан и руководствоваться их интересами. С аналогичным заявлением выступил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Власти Украины после заявлений Варшавы о продлении запрета отметили, что намерены обжаловать это решение Польши во Всемирной торговой организации. Результат такой жалобы не будет ничем отличаться от результата обращения в «Спортлото», отмечал в комментарии для ИА Регнум руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

В то же время власти Болгарии, где ранее также было введено эмбарго на украинское зерно, этот запрет отменили. В министерстве сельского хозяйства выступали за продление запрета, но позднее изменили свою позицию. Депутаты парламента Болгарии объяснили решение о снятии эмбарго «солидарностью с Украиной».