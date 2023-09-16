Мосальск, Калужская область, 16 сентября, 2023, 19:44 — ИА Регнум. На территории Мосальского района Калужской области упал украинский беспилотник, сообщил 16 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

По его словам, дрон упал в безлюдном месте после применения средств ПВО.

«Оперативные службы приняли все необходимые меры для быстрого обнаружения места падения и обезвреживания БПЛА. В обнаружении места падения им, в том числе, помогла информация, полученная от местных жителей», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября ВСУ атаковали село Долгое в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, водонапорная башня села получила повреждения, пострадавших нет.

Кроме того, в ночь на 16 сентября ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками объекты на территории Калужской и Тверской областей. Система ПВО предотвратила атаки. Два украинских беспилотника самолётного типа были уничтожены.

Днём ранее, 15 сентября, украинский дрон был обезврежен на территории Ливенского района Орловской области, пострадавших в результате инцидента не было.