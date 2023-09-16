Донецк, 16 сентября, 2023, 19:42 — ИА Регнум. ВСУ в течение дня обстреливали Донецк, Светлодарск и Горловку, погибли пять мирных жителей. Об этом 16 сентября сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Погибли пять мирных жителей — в Кировском и Куйбышевском районе Донецка и в Светлодарске. Ранение средней степени тяжести получила женщина», — написал Пушилин.

Он добавил, что в результате обстрелов повреждены три жилых дома, два объекта гражданской инфраструктуры. Кроме того, разрушен дом в Светлодарске.

Всего было зафиксировано 39 обстрелов территории ДНР, выпущено 111 боеприпасов с применением ствольной артиллерии калибром 152 мм, 155 мм, в том числе кассетного типа.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина. Кроме того, была ранена женщина.

Утром 16 сентября ВСУ в течение получаса выпустили по Донецку девять кассетных снарядов. С 09:50 по 10:25 мск украинские формирования выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка девять кассетных снарядов натовского калибра 155 мм. Обстрел вёлся из населённого пункта Галицыновка.