Москва, 16 сентября, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 16 сентября, что в Кремле пока не вводили масочный режим.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«Пока новых ограничений нет, ждём рекомендации врачей», — сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности обязательного введения масочного режима в Кремле.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября в пресс-службе кабинета министров РФ сообщили, что на территории Дома правительства России из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно ввели масочный режим. Отмечается, что временные ограничения будут способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации.

Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора, масочный режим в России вводить не планируется, локальные ограничения могут временно вводиться в учреждениях из-за осеннего роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией.

Изначально масочный режим в правительстве ввели ещё в 2020 году в период пандемии. Однако с апреля 2023 года ношение масок и другие подобные меры в обязательном порядке отменили, сохранив их только в формате рекомендации.