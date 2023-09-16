Турин, Италия, 16 сентября, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» одержал победу над римским «Лацио» в матче четвёртого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Ювентус» дубль оформил нападающий Душан Влахович, забивший на 10-й и 67-й минутах. Ещё один мяч забил форвард Федерико Кьеза на 26-й.

Футболисты «Лацио» смогли ответить одним голом, отличился полузащитник Луис Альберто на 61-й минуте.

На сегодняшний день «Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице Серии А, на счету команды 10 очков. «Лацио» идёт на 15-м месте с тремя очками.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября миланский «Интер» одержал победу над «Фиорентиной» в матче третьего тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 4:0. Дубль оформил нападающий Лаутаро Мартинес, также забили форвард Маркус Тюрам и полузащитник Хакан Чалханоглу.