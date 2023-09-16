Донецк, 16 сентября, 2023, 19:10 — ИА Регнум. В ДНР состоялось четыре новых назначения из числа участников конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика». Участники получили назначения спустя две недели после объявления победителей кадровых конкурсов.

«Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» Кадр из соцсети

Так, Алексей Летюк в течение последних нескольких лет был административным руководителем спортивного клуба в Донецке. Ему удалось сохранить организацию в непростое для города время, обеспечить ее прибыльность и сохранить команду. Теперь он перешел на госслужбу и стал заместителем министра молодёжной политики, спорта и туризма ДНР.

Василий Морозов с осени 2022 года руководил коммерческим предприятием, а за годы трудовой деятельности накопил большой опыт работы и взаимодействия с крупными и средними предприятиями в различных отраслях промышленности и торговли. Теперь он занял должность заместителя министра экономического развития ДНР.

Юлия Меркушова с 1995 года работала учителем в «Шахтёрская гимназии» города Шахтёрска. В конкурсе она дошла до финала и получила повышение, став заместителем директора по учебно-воспитательной работе в гимназии.

Янина Ратушняк получила повышение с должности учителя химии и физики до советника директора школы № 50 города Горловки.

«По итогам конкурса в ДНР было определено 55 победителей, но работы настолько много, что мы рассматриваем всех участников, которые дошли до очных этапов конкурса, и приглашаем на работу в том числе полуфиналистов. Возрождение Донбасса — это наше общее дело, и я рад, что наша команда увеличивается с каждым днём», — сказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум 11 августа, участники конкурса «Лидеры возрождения» получили новые назначения. Так, в ДНР прошла пятая волна назначений участников конкурса, и должности получили сразу 10 человек, в числе которых новый первый замминистра угля и энергетики республики. Перед этим в Пятигорске 24 июля началось обучение участников конкурсов «Лидеры возрождения».