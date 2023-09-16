Ещё четыре участника конкурса «Лидеры возрождения. ДНР» получили назначения
Донецк, 16 сентября, 2023, 19:10 — ИА Регнум. В ДНР состоялось четыре новых назначения из числа участников конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика». Участники получили назначения спустя две недели после объявления победителей кадровых конкурсов.
Так, Алексей Летюк в течение последних нескольких лет был административным руководителем спортивного клуба в Донецке. Ему удалось сохранить организацию в непростое для города время, обеспечить ее прибыльность и сохранить команду. Теперь он перешел на госслужбу и стал заместителем министра молодёжной политики, спорта и туризма ДНР.
Василий Морозов с осени 2022 года руководил коммерческим предприятием, а за годы трудовой деятельности накопил большой опыт работы и взаимодействия с крупными и средними предприятиями в различных отраслях промышленности и торговли. Теперь он занял должность заместителя министра экономического развития ДНР.
Юлия Меркушова с 1995 года работала учителем в «Шахтёрская гимназии» города Шахтёрска. В конкурсе она дошла до финала и получила повышение, став заместителем директора по учебно-воспитательной работе в гимназии.
Янина Ратушняк получила повышение с должности учителя химии и физики до советника директора школы № 50 города Горловки.
«По итогам конкурса в ДНР было определено 55 победителей, но работы настолько много, что мы рассматриваем всех участников, которые дошли до очных этапов конкурса, и приглашаем на работу в том числе полуфиналистов. Возрождение Донбасса — это наше общее дело, и я рад, что наша команда увеличивается с каждым днём», — сказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
Как сообщало ИА Регнум 11 августа, участники конкурса «Лидеры возрождения» получили новые назначения. Так, в ДНР прошла пятая волна назначений участников конкурса, и должности получили сразу 10 человек, в числе которых новый первый замминистра угля и энергетики республики. Перед этим в Пятигорске 24 июля началось обучение участников конкурсов «Лидеры возрождения».