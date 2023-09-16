Москва, 16 сентября, 2023, 19:09 — ИА Регнум. На краболовном судне «Кедон», который был построен на Хабаровском судостроительном заводе для компании «Маг-Си Интернешнл», состоялась торжественная церемония поднятия флага, сообщила 16 сентября пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Пресс-служба ОСК

Церемония была приурочена к 85-летию Хабаровского края.

Как отмечается в релизе, строительство краболовов проекта 03 141 ведётся в рамках государственной программы «Квоты под киль». Контракты на строительство были подписаны в январе 2020 года.

«Кедон» — второе судно проекта в серии из двух единиц, строящейся на Хабаровском заводе по итогам крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Судно предназначено для промысла краба и креветки ловушками, а также для хранения улова в охлажденной морской воде с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2022 года на Хабаровском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду отечественного краболовного судна «Омолн».