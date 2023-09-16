Валуйский район, Белгородская область, 16 сентября, 2023, 18:58 — ИА Регнум. ВСУ атаковали село Долгое в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе, водонапорная башня села получила повреждения, сообщил 16 сентября глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет. Повреждение получила водонапорная башня», — написал Гладков в своём официальном Telegram-канале.

Сотрудники аварийных службы в ближайшее время приступят к восстановительным работам, добавил губернатор.

Накануне, 15 сентября, Гладков сообщил, что за сутки ВСУ около 80 раз обстреляли территорию Белгородской области. Применялись артиллерийские и миномётные снаряды, кроме того, взрывные устройства сбрасывались с беспилотников. Ни пострадавших, ни повреждений зафиксировано не было.

16 сентября ВСУ нанесли ряд ударов и по другим регионам России. В частности, был нанесён ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, попадания пришлись по дорожной развилке. Кроме того, был нанесён удар по Донецку. Использовались кассетные снаряды, удары наносились в течение получаса. По предварительным данным, один человек погиб и ещё один получил ранения.