Лампедуза , Италия, 16 сентября, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Глава правительства Италии Джорджа Мелони призвала ЕС оказать содействие в пресечении потока нелегалов, прибывающих в страну по морю, сообщило 16 сентября агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

Она отметила, что Италии необходима помощь морской миссии ЕС, которая бы препятствовала лодкам с нелегалами, направляющимися в Евросоюз.

Мелони также сообщила, что пригласила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить Лампедузу, чтобы лично убедиться в серьёзности ситуации, сложившейся на острове, куда за несколько дней прибыли по морю почти 7 тыс. нелегалов.

Кроме того, глава итальянского правительства объявила об организации новых центров для содержания мигрантов при привлечении министерства обороны. Там они будут содержаться, пока рассматривается их запрос на предоставление убежища. Она отметила, что эти структуры будут находиться в малонаселенных местах и охраняться.

Как передавало ИА Регнум, на Лампедузе сложилась критическая ситуация. Число нелегальных мигрантов там превысило количество местных жителей, из-за чего начались беспорядки.

Эскалация произошла после прибытия за два дня рекордно большого числа нелегалов — более 6 тыс. человек. В августе на остров в Италии в течение одних суток прибыли 1826 мигрантов. Согласно данным властей на середину августа, с начала года на берегах Италии высадилось более 120 тыс. мигрантов.

Мигранты в основном едут из Египта, с Украины, из Туниса, Гвинеи и Албании. Они, как правило, едут на Сицилию, в регионы Ломбардия, Эмилия-Романья и Калабрия.