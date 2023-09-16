Москва, 16 сентября, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 16 сентября опубликовало видео уничтожения пункта управления и бронетехники ВСУ российским вертолётом Ка-52.

Иван Шилов ИА Регнум Ка-52

«Лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным целям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ.

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Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны РФ 3 сентября опубликовало кадры уничтожения боевой бронированной машины ВСУ экипажем вертолёта Ка-52. Экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ.

14 сентября военное ведомство опубликовало кадры уничтожения управляемой ракетой танка ВСУ на южнодонецком направлении.