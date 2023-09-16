Москва, 16 сентября, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк попытался оправдаться за свои высказывания об Индии и Китае, заявив, что в этих странах «слабый аналитический потенциал», а не интеллектуальный. Об этом он заявил 16 сентября на мероприятии «Редколлегия. Саммит», передаёт УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Подоляк

«Действительно одно слово неправильно сказал — «интеллект». А вместо «интеллекта» нужно было сказать «слабый аналитический потенциал», — сказал он.

При этом он отметил, что уже извинился за свои слова.

Как передавало ИА Регнум, ранее Подоляк раскритиковал Китай и Индию, которые якобы «не анализируют последствия» своих действий по причине «слабого интеллектуального потенциала». По его словам, эти государства, как и Турция, «зарабатывают» на украинском конфликте. Он отметил, что эти государства направляют средства на развитие науки, а Индия отправила луноход, который уже ездит по поверхности Луны. По его словам, это не говорит о том, что данное государство точно понимает, что такое современный мир.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что руководство Украины должно разъяснить высказывание Подоляка. В ответ на просьбу прокомментировать его слова дипломат отметила, что не имеет представления о «бэкграунде» этого заявления.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь с иронией отреагировала на слова советника главы офиса президента Украины. Она предположила, что в понимании Киева мир является плоским диском с надписью «Украина».