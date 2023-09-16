Санкт-Петербург, 16 сентября, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Бывший нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» бразилец Малком в будущем может вернуться в чемпионат России. Об этом 16 сентября заявил агент игрока Луис Фернандо Гарсия.

Alexander Kulebyakin/Global Look Press Малком

«Если в будущем из России поступят предложения по Малкому, мы будем их рассматривать. Это абсолютно точно», — приводит его слова Sport24.

Как передавало ИА Регнум, 3 августа «Зенит» объявил о переходе Малкома в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ранее сообщил, что сумма трансфера составила €60 млн, это самый дорогой футбольный трансфер в истории России.

Бразильский игрок подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт на четыре года и будет зарабатывать €18 млн в год.

Позднее сообщалось, что Малком заработал за карьеру в санкт-петербургском клубе в общей сложности около €20 млн. При этом после того, как он покинул «Зенит», стало известно, что в России футболист оставил 60 неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения на сумму 64 тыс. рублей. Всего за четыре года жизни Малкома в Санкт-Петербурге ему были выписаны не менее 260 штрафов.