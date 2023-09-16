Москва, 16 сентября, 2023, 18:05 — ИА Регнум. На территории Дома правительства России из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно ввели масочный режим, сообщили ТАСС 16 августа в пресс-службе кабмина.

Mosreg.ru В маске

«На территории Дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим», — сказал собеседник агентства.

По его словам, временные ограничения будут способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации.

Изначально масочный режим был в правительстве ввели ещё в 2020 году в период пандемии. Однако с апреля 2023 года ношение масок и другие подобные меры в обязательном порядке отменили, сохранив их только в формате рекомендации.

Как передавало ИА Регнум, в начале июля Роспотребнадзор отменил нормативы по тестированию населения на COVID-19. В регионах с высоким уровнем рекомендовалось проводить не менее 300 исследований на 100 тыс. населения, в регионах со средним уровнем — не менее 200 тестов на 100 тыс., с низким — не менее 150 на 100 тыс.

Эти нормативы были введены в октябре 2020 года постановлением главного санитарного врача о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом. Теперь соответствующие абзацы решено «признать утратившими силу», следует из документа.