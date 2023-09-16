В Якутске упавший баннер искалечил женщину, врачи борются за её жизнь
Якутск, 16 сентября, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Женщина получила серьёзные травмы при падении на неё рекламного баннера в речном порту Якутска. Проводится доследственная проверка, сообщает 16 сентября пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.
Металлическая конструкция с рекламным плакатом рухнула на 58-летнюю женщину из-за порывистого ветра. Пострадавшую доставили в отделение реанимации.
Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Женщина, приехавшая в Якутск из улуса, получила переломы конечностей и другие травмы, рассказали её родные. В больницу её увезли в бессознательно состоянии, потребовалось хирургическое вмешательство, сообщает SakhaDay.
Как сообщало ИА Регнум, летом минувшего года металлическая рекламная конструкция упала на троих детей в Свердловской области. Инцидент произошёл в Новоуральске в культурно-спортивном комплексе, дети пришли туда на тренировку. Пострадавших доставили в больницу с травмами, в произошедшем разбирались правоохранительные органы.