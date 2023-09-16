Кемерово, 16 сентября, 2023, 17:52 — ИА Регнум. В Кузбассе горняков нескольких шахт эвакуируют из-за аварии на трансформаторной подстанции, пострадавших нет. Об этом 16 сентября сообщили в региональном управлении МЧС.

Alexander Rekun/Global Look Press

Отмечается, что в связи с аварией на трансформаторной подстанции произошла остановка главных вентиляторов проветривания на шахтах Заречная, Участок Октябрьская, Кирова, Костромовская, Комсомолец.

«Люди выводятся на поверхность, информация уточняется. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что люди эвакуируются самостоятельно. Только на шахте «Костромовская» в Ленинск-Кузнецком городском округе работают силы военизированной горноспасательной части.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября на руднике Яковлевского горно-обогатительного комбината в Белгородской области произошло обрушение. В результате происшествия никто из сотрудников предприятия не пострадал. Комбинат продолжает работать в штатном режиме. Для контроля ситуации на место был направлен отряд военизированной горно-спасательной части.