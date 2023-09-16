Мюнхен, Германия, 16 сентября, 2023, 17:44 — ИА Регнум. В Мюнхене началось празднование главного фестиваля Германии — Октоберфеста. Об этом 16 сентября сообщается на сайте фестиваля.

Felix HÃ¶rhager/Global Look Press

В 12:00 по местному времени (13:00 мск) глава города Дитер Райтер двумя ударами вбил кран в бочонок специально сваренного праздничного пива. По традиции первую кружку пива вручили премьер-министру Баварии Маркусу Зёдеру.

Отмечается, что в среднем кружка пива обойдётся в €15, что почти на €1 дороже, чем в 2022 году.

188-й по счёту Октоберфест будет проходить с 16 сентября по 3 октября. Ежегодно фестиваль посещают около 6 млн человек.

В текущем году должен был быть 190-м по счёту, но в 2020 и 2021 годах его не проводили из-за пандемии коронавируса.