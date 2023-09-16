Москва, 16 сентября, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Актёр Вячеслав Гришечкин сильно переживал из-за смерти жены Анны, с которой прожил 25 лет, и до конца не оправился от такого удара. Об этом друг и коллега артиста Игнат Акрачков рассказал 16 сентября «Вечерней Москве».

Pavel Kashaev/Global Look Press Актер Вячеслав Гришечкин

По его словам, у Гришечкина были очень тёплые отношения с супругой, они берегли свою семью и избегали публичности. Анна во всём поддерживала мужа и заботилась о нём. Она готовила ему, когда он был на съёмках, и лечила его — у актёра было больное сердце.

«После смерти жены он очень сильно сдал. Это был сильный удар для него, от которого он не смог оправиться быстро», — сказал Акрачков.

Анна Гришечкина умерла от рака в 2017 году. После её смерти здоровье Вячеслава ухудшилось.

Гришечкин привык к опеке и вниманию жены, он не смог заботиться о себе также после её смерти. Он был добрым, весёлым, порядочным человеком, добавил друг артиста.

«Искренне жаль, что он ушёл от нас так рано», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин скончался 15 сентября в больнице, ему был 61 год. Зрители помнят его по роли полковника Александра Староконя из сериала «Солдаты». Прощание с артистом пройдёт 19 сентября в московском Театре на Юго-Западе.