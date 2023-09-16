Пермь, 16 сентября, 2023, 17:33 — ИА Регнум. В Перми волонтёры объявили об окончании поисков девятилетней девочки, ребёнок найден живым. Об этом 16 сентября сообщили в группе поискового отряда им. Ирины Бухановой во «ВКонтакте».

«Девочка найдена. Она жива», — говорится в сообщении.

Ребёнок пропал утром 16 сентября, она села в трамвай на остановке Плеханова в Перми и уехала в неизвестном направлении.

Как сообщало ИА Регнум, в Кургане обнаружили живым потерявшегося 13 сентября десятилетнего мальчика.

Ребёнка нашли сотрудники полиции, он шёл вдоль дороги в районе микрорайона Увал. Мальчик был доставлен в отдел полиции номер 1 УМВД России по городу Кургану. Он здоров, никаких противоправных деяний в отношении него совершено не было