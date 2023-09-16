Рязань, 16 сентября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Четыре человека погибли и один получил травмы в результате ДТП с участием четырёх автомобилей в Рязанской области. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

УМВД по Рязанской области

Отмечается, что в 09:40 в Михайловском районе на 227-м километре дороги Р-22 «Каспий» столкнулись автомобили Hyundai Solaris, Lada Granta, Toyota и грузовик с полуприцепом.

В результате аварии водитель и два пассажира Hyundai и водитель Lada погибли на месте. Ещё одна пассажирка Lada госпитализирована с травмами.

Как ранее сообщало ИА Регнум, утром 16 сентября в городе Ершове Саратовской области автомобиль Lada Largus на большой скорости врезался в опору ЛЭП. В результате аварии три пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия. Ещё три пассажира и водитель с травмами в тяжёлом состоянии доставлены в больницу.