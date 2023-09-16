Киев, 16 сентября, 2023, 17:27 — ИА Регнум. В ходе поисков пропавшего на Украине наёмника, который воевал на стороне ВСУ, Дэниела Берка, было обнаружено тело в одном из населённых пунктов в подконтрольной Киеву части Запорожской области, личность погибшего устанавливается. Об этом сообщила газета The Times, ссылаясь на источник в полиции.

Евгений Биятов/РИА Новости

По его данным, украинские полицейские, разыскивая пропавшего в прошлом месяце Дэниела Берка, обнаружили тело мужчины в одном из населённых пунктов на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Уточняется, что сейчас продолжаются судебно-медицинская экспертиза и анализ ДНК для установления личности погибшего.

Как передавало ИА Регнум, после исчезновения воевавшего на стороне ВСУ бывшего парашютиста из Великобритании Дэниела Берка его отец Кевин Берк обратился за помощью к полиции Лондона с просьбой помочь в расследовании. Отец пропавшего наёмника надеется, что британская полиция как можно дольше будет расследовать исчезновение его сына.

Ранее в газете The Daily Telegraph со ссылкой на родственников погибшего была опубликована статья, в которой рассказывается о прибытии Берка на Украину в 2022 году. Там он организовал собственное подразделение «Тёмные ангелы», но затем перестал участвовать в боевых действиях и якобы начал помогать в эвакуации из прифронтовой зоны. Берк мог проживать в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, но уже несколько дней он не выходит на связь.