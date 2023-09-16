Москва, 16 сентября, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Прощание с заслуженным артистом России Вячеславом Гришечкиным состоится 19 сентября в московском Театре на Юго-Западе, сообщил художественный руководитель театра Олег Леушин.

ИТАР-ТАСС/Виталий Белоусов Вячеслав Гришечкин

Гришечкин стоял у истоков этого театра, и многие актёры, работавшие с ним на протяжении десятилетий, помнят его талант и профессионализм, отметил Леушин в интервью Telegram-каналу издания «Абзац».

Как сообщало ИА Регнум ранее, актёр скончался 15 сентября в отделении реанимации в одной из клиник Москвы. За несколько дней до смерти его госпитализировали.

Актёр скончался из-за проблем с сердцем, рассказала основатель и лидер движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова. 61-летний артист готовился к поездке в Петербург вместе с другими участниками движения, но уже после того, как были куплены билеты, позвонил и сказал, что не поедет на гастроли из-за плохого самочувствия.

Гришечкин окончил актёрский факультет ГИТИС. На киноэкране появился впервые в 1989 году в фильме «Биндюжник и Король». Он снялся в серии фильмов «Тайны дворцовых переворотов», в сериалах «Тайный знак», «Бригада», «Графиня де Монсоро». Одна из самых его известных ролей — полковника Староконя в сериале «Солдаты».

С 2017 года Гришечкин руководил театральной студией при Московском университете МВД России. В 1994 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист России», а в 2013 году получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.