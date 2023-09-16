Уфа, 16 сентября, 2023, 16:48 — ИА Регнум. В Башкирии во время спуска с горы Большой Иремель пропала женщина, входившая в состав самостоятельной туристической группы, к её поискам привлекли вертолёт, сообщили 16 сентября в республиканском управлении МЧС.

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«Во время спуска с Большого Иремеля на Малый Иремель женщина отделилась от группы и в назначенное время не подошла в заранее обговоренное место», — сказано в сообщении управления.

Участники группы пытаются найти пропавшую женщину сами. Кроме того, к поискам привлеки спасателей. Поскольку сразу найти женщину не удалось, поисковая группа была усилена.

«Принято решение о привлечении спасательных формирований от Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 9 человек и 3 единиц техники. Также поиски ведутся с вертолёта», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум ранее, двоих пожилых мужчин, пропавших в конце августа на Камчатке, спасли через девять дней поисков. Мужчины 1951 и 1953 годов рождения отправились в поход на вулканы в Ключевском парке, зарегистрировав свой маршрут в МЧС, и перестали выходить на связь 27 августа, когда находились на леднике Богдановича.

В конце августа 2023 года сообщалось, что на Курилах нашли туристов, которые ушли в поход без согласования с МЧС. Двое туристов из Уфы отправились в поход на действующий вулкан Баранского и остались без связи, но сутки спустя, 31 августа, сумели выйти на связь самостоятельно и сообщили, что с ними всё в порядке.