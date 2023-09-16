Киев, 16 сентября, 2023, 16:43 — ИА Регнум. В Киеве и во Львове 16 сентября прошли митинги против растраты бюджетных средств, пишет украинское агентство УНИАН.

Кадр из видео

«Во Львове и Киеве сегодня прошел митинг против «растраты бюджетных средств», — пишет агентство.

Отмечается, что протестующие требовали прекратить отмывание денег на тендерах и направить их на нужды ВСУ.

Так, в Киеве участники акции облили здание городской администрации красной краской, а во Львове люди облили красной краской брусчатку в знак протеста против мэра Андрея Садового.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что уже зимой на Украине может вспыхнуть восстание против главы киевского режима Владимира Зеленского. Население недовольно установленной благодаря военному положению диктатурой и узурпацией власти.

На Украине есть все предпосылки к тому, что после завершения конфликта с Россией может вспыхнуть гражданская война. Об этом в интервью YouTube-каналу «Александр ШЕЛЕСТ» заявил украинский политолог Сергей Дацюк.