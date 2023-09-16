Киев, 16 сентября, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Украина потеряла возможность экспортировать свои товары по Чёрному морю из-за присутствия в нём российского флота, заявил 16 сентября бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Черное море

По его словам, Чёрное море закрыто для Украины, поскольку Россия блокирует любые перевозки. Киев вынужден искать альтернативные решения для отправки продукции за рубеж, добавил он.

Соскин также подчеркнул, что западные соседи Украины, заблокировав экспорт зерна, нанесли серьёзный удар в спину киевскому режиму, к чему президент Владимир Зеленский был не готов.

«Украина оказалась в тяжелейшем положении. Я это называю «огненный мешок», — отметил политолог.

Газета New York Times уже сообщала о проблемах при транспортировке грузов через портовую инфраструктуру на Дунае, которую Киев пытается использовать после приостановки зерновой сделки. По словам экспертов, которые приводятся в издании, портовая инфраструктура на Дунае устарела, а предназначенные для более крупных портов танкеры слишком массивны и могут застрять или получить повреждения на одном из узких водных путей, заблокировав движение.

Также в числе проблем, с которым сталкиваются суда, названа нехватка пилотов, которые чрезвычайно важны для навигации судов по рекам. Помимо этого, отмечает New York Times, за дельтой Дуная есть опасность столкнуться с морскими минами.

Как передавало ИА Регнум, ранее Соскин заявлял, что Украина не в состоянии пережить вооружённый конфликт с Россией в условиях, когда в стране огромные разрушения, значительная часть граждан уехала, а в области демографии наблюдается катастрофа. Кроме того, он считает, что уже зимой на Украине может вспыхнуть восстание против Зеленского. Население недовольно установленной благодаря военному положению диктатурой и узурпацией власти.