Новосибирск, 16 сентября, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Семилетний ребёнок выжил после падения с восьмого этажа. Об этом 16 сентября сообщило издание «КП-Новосибирск», ссылаясь на источник.

Александр Погожев ИА Регнум

Отмечается, что 16 сентября в Новосибирске на улице Выборной произошел несчастный случай: из окна восьмого этажа выпал семилетний ребёнок.

«Мальчик выпал с восьмого этажа и выжил», — приводит издание слова собеседника.

Отмечается, что ребёнка доставили в травматологию.

Как передавало ИА Регнум, трёхлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, на востоке Москвы. В прокуратуре уточнили, что на момент инцидента в квартире находилась родственница, которая отвлеклась. Мальчик госпитализирован. По данном факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Пятилетнюю девочку госпитализировали с множественными травмами после падения из окна седьмого этажа в Хабаровске. Уточняется, что в момент происшествия девочка находилась на кухне вместе с матерью. Окно на кухне было открыто, рядом с окном стоял диван. Мать вышла из кухни, чтобы ответить на телефонный звонок, ребёнок остался без присмотра.

Семейный психолог, мать, руководитель Академии безопасности Ольга Бочкова отметила, что всем родителям детей до 8 лет необходимо на окна устанавливать специальные ограничители, чтобы избежать случаев выпадения ребёнка из окна. Как отметила эксперт по детской безопасности Бочкова, строгое наблюдение за маленькими детьми требуется минимум до семи-восьми лет.