Вашингтон, 16 сентября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Украина прекратила существование как государство и превратилась в инструмент агрессивной политики США. Об этом заявил американский журналист Гарланд Никсон на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Больше не существует такого государства, как Украина. Игра окончена», — сказал Никсон.

Он добавил, что эта страна похожа на перчатку, которую надевает грабитель, чтобы не оставить отпечатков пальцев на месте преступления.

По его словам, американские неоконсерваторы используют Украину как перчатку, которая помогает скрыть их причастность к разрушению Европы.

Как сообщало ИА Регнум, депутат нидерландской партии «Форум за демократию» (FVD), депутат Европарламента Марсель де Грааф заявил, что Россия фактически уже является победителем в конфликте с США и НАТО, в то время как Евросоюз во многом проиграл.

Экс-разведчик армии США Скотт Риттер отметил, что Запад понял неминуемость победы России на Украине. По его словам, западные страны из-за этого хотят минимизировать её результаты. Эксперт добавил, что в НАТО недооценивали Россию, когда готовили контрнаступление ВСУ, но грамотная оборона, дисциплина и отвага российских бойцов спустили альянс с небес.