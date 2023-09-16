Севастополь, 16 сентября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. В Севастополе после закрытия рейда, которое продолжалось около двух с половиной часов, возобновлено движение паромов и катеров, сообщили в городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Марина Каширская ИА Регнум

«Морской пассажирский транспорт возобновляет движение», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале дирекции.

Утром 16 сентября сообщалось о временном закрытии рейда. Для перевозки пассажиров на площади Нахимова и площади Захарова был организован подвижной состав для компенсационного маршрута. О причинах закрытия рейда не сообщалось.

14 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки, которые слышат жители города, связаны с учениями Черноморского флота, а именно с профилактическим гранатометанием в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения. В городе всё спокойно, добавил Развожаев.

Как сообщало ИА Регнум ранее, ВСУ в ночь на 13 сентября выпустили по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе десять крылатых ракет. Средства ПВО уничтожили семь из них, остальные ракеты противника повредили два российских корабля, находившихся на ремонте. Оба корабля будут восстановлены и продолжат службу, заявили в Министерстве обороны.

Командующий украинскими ВВС Николай Олещук выступил с заявлением, из которого следует, что для удара по судоремонтному заводу в Севастополе применялись крылатые ракеты Storm Shadow западного производства. В ситуации, когда киевский режим использует поставленные Западом ракеты для ударов по Крыму, со стороны России необходим жесточайший ответ, отметил депутат Госдумы от республики Михаил Шеремет.