Париж, 16 сентября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Уроки кулинарии нужно вернуть в школы в связи с ростом цен на продовольствие, считает министр-делегат малого и среднего предпринимательства, торговли, ремёсел и туризма Франции Оливия Грегуар. Об этом она заявила в опубликованном 15 сентября интервью газете Sud Ouest.

Andrey Arkusha/Global Look Press

Министра спросили, как быть с продовольственной инфляцией, которая особенно сказывается на бюджетах семей с детьми. Грегуар ответила, что здесь нужны не только дополнительные меры поддержки, но и перестраивание образа жизни людей.

«Я также думаю, что нужно вновь учиться готовить сырые продукты, чтобы избегать покупки готовых, более дорогих блюд. Необходимо вернуть уроки готовки в школы», — сказал Грегуар.

Как сообщало ИА Регнум, в августе во Франции зафиксировали рекордное с 1980 года снижение продовольственных закупок — на 11,4%. Это произошло на фоне роста цен на продукты питания. Из-за инфляции французы стали предпочитать товары со скидками и собственную продукцию ретейлеров. Министр финансов Брюно Ле Мэр предупредил о том, что инфляция уже не вернется к допандемийному уровню.