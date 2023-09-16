Москва, 16 сентября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Экс-защитник сборной ЮАР Мэттью Бут заявил, что удивился культуре пития в России. Об этом сообщило издание Sport24.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС Мэттью Бут

Спортсмен выступал за команду «Ростов» в 2002–2004 годах и за «Крылья Советов» в 2004–2008 годах.

По его словам, он помнит свой первый поход в продуктовый магазин в первый день после перехода в «Ростов».

Он отметил, что зайдя в супермаркет увидел там десять стеллажей, пять из которых занимал алкоголь.

«Мои глаза ушли на лоб, но только тогда я понял, что благодаря водке и пиву Россия — страна с огромной культурой пития. Она на том же уровне, как в Англии. То, к чему мне надо было долго привыкать — это пить как мои товарищи по команде», — приводит издание его слова.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что последовательная политика, направленная на снижение потребления алкоголя в России, позволила преодолеть распространённую в 1990-е годы моду на алкогольный разгул. Он отметил, что потребление алкоголя в последние годы значительно снизилось. Так, в 2022 году показатель потребления на душу населения уменьшился на 5% по сравнению с доковидным 2019 годом — 8,62 л этанола в год против 9,06 л. Пятнадцать лет назад на одного человека приходилось 18 л.

По словам министра, сегодня многие люди следят за здоровьем, стараются его укрепить, избавляются от пагубных привычек, в том числе связанных с алкоголем.