Прага, 16 сентября, 2023, 16:17 — ИА Регнум. На Вацлавской площади в центре Праги проходит митинг протеста под девизом «Чехия против правительства», сообщило 16 сентября чешское информационное агентство ЧТК.

Главный организатор митинга, лидер непарламентской партии ПУП («Право. Уважение. Профессионализм») Индржих Райхл призвал его участников выразить своё недовольство деятельностью кабмина, а именно экономическими реформами, включая пенсионную.

Организаторы анонсировали участие в митинге до 100 тысяч человек. К 14:00 на Вацлавской площади, по данным агентства, собрались несколько тысяч человек. Более точные данные пока неизвестны.

На антиправительственном митинге планируется выступление главы Ассоциации независимых профсоюзов Богумира Дуфека, медицинского эксперта Ондржея Достала, сенатора Яны Читек-Гампловой и других активистов.

Кроме того, после окончания митинга запланировано поход его участников в парк «Летна», расположенный по соседству со зданием МВД, где дебаты могут быть продолжены.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября новый антиправительственный митинг прошёл в израильском Тель-Авиве. Демонстранты выкрикивали лозунги с призывами об отставке правительства и размахивали национальными флагами. Протестующие смогли ненадолго заблокировать движение по центральной городской дороге.

По данным Reuters, митинг собрал десятки тысяч участников.