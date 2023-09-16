Москва, 16 сентября, 2023, 16:08 — ИА Регнум. В центре Москвы днём 16 сентября иномарка на полном ходу въехала в стоящий автомобиль, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Официальный канал прокуратуры г. Москвы

«"На Садовой-Спасской улице (в районе дома ½) произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешеходов. На месте работают оперативные службы города», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

На опубликованной департаментом записи видно, как автомобиль врезается в машину, стоящую с включёнными аварийными сигналами. Рядом с остановившимся автомобилем находились ещё несколько человек, они также пострадали.

В результате ДТП пострадал один человек, сообщили в прокуратуре Москвы.

«Водитель автомобиля «Мерседес» столкнулся с транспортным средством, остановившимся из-за неисправности, совершив наезд на мужчину, находившегося на проезжей части. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), рассказали в свою очередь в управлении Следственного комитета по Москве.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в Москве на Жигулевской улице вечером 14 сентября сотрудница полиции, находясь за рулем автомобиля Mazda, сбила на пешеходном переходе женщину. Пострадавшую госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

15 сентября в результате столкновения двух иномарок в центре Москвы пострадали пять человек. ДТП произошло на 1-й Тверской-Ямской улице. На опубликованной записи видно, как автомобиль врезается в некий предмет на обочине и, перевернувшись, пересекает перекресток, влетая в автомобиль, следовавший в попутном направлении.