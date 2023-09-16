Москва, 16 сентября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Московский ЦСКА сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:2.

Алексей Филиппов/РИА Новости Игрок ПФК ЦСКА Антон Заболотный

В первом тайме футболисты «Крыльев Советов» забили два гола. Отличились защитник Николай Рассказов на второй минуте и нападающий Никита Салтыков на 22-й.

Спустя десять минут форвард ЦСКА Антон Заболотный сократил отставание в счёте, реализовав пенальти.

На 62-й минуте «армейцы» остались в меньшинстве после удаления защитника Виллиана Роши, получившего вторую жёлтую карточку. Тем не менее ЦСКА смог отыграться, гол забил форвард Фёдор Чалов.

А на 91-й минуте составы сравнялись. С поля был удалён защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.

На сегодняшний день ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 12 очков. «Крылья Советов» идут на третьем месте с 15 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 3 сентября ЦСКА сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче седьмого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1. На четвёртой минуте счёт открыл Заболотный, а на 88-й отличился защитник «Зенита» Дуглас Сантос.